Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir ve Rize'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün kapatılan kurumunda öğretmen İsmail Küçükkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski Zaman gazetesi çalışanı Mükremin A, FEZA Gazetecilik AŞ personeli Osman A. ve Cihan Medya görevlisi Halil A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 zanlı, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı.
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