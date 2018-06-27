Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar Emniyete götürüldü.
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