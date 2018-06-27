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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Sekiz ilde gerçekleştirilen operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Samsun merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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