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Samsun merkezli fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Samsun merkezli fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Samsun merkezli fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 15 kişiden 5'inin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terme Adliyesine sevk edilen emekli imam Muttalip V. ile Emre M, Selami S. ve Ramadan Ş, çıkarıldıkları mahkemece "fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhşa zorlamak ve yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Melek E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptıkları belirtilen 10 kadının Emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun ile Ordu'nun Ünye ilçesinde 17 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Muttalip V'nin anlaştığı kişileri, "Roko" parolasıyla kadınlara yönlendirdiği öğrenilmişti.

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