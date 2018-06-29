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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Üç ilde gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Samsun merkez olmak üzere Giresun ve Amasya'da 65 ekipte 235 personel, iki dedektör köpekle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu, bin 526 uyuşturucu hap, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, iki ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Amasya giresun Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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