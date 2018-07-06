Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun merkezli olmak üzere Giresun ve Amasya'da 29 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.
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