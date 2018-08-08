HABER

Samsun-Ordu Karayolu'nda araç geçişleri tek şeritten verilmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Samsun-Ordu Karayolu'nda araç geçişleri tek şeritten verilmeye başlandı

Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden sonra araç geçişlerine tek şeritten izin verilmeye başlandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu sınırındaki Akçay bölgesinin 79'uncu kilometresinde, Ordu yönüne güvenlik nedeniyle durdurduğu araç geçişlerine kontrollü şekilde izin vermeye başladı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Evlenmek için 08.08.2018'i seçtilerEvlenmek için 08.08.2018'i seçtiler
Hint keneviri operasyonunda 2 gözaltıHint keneviri operasyonunda 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Samsun-Ordu Karayolu sel Ünye

En Çok Okunan Haberler

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Korkunç! Bu halde buldular

Korkunç! Bu halde buldular

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.