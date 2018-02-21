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Samsun Özel Harekat polisleri düğüne gider gibi Afrin’e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 21:08 | Son Güncelleme

SAMSUN (İHA)

SAMSUN (İHA)

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