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Samsun, seçim sonuçlarının ardından sokaklara döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:21 | Son Güncelleme

 SAMSUN’da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesini Kurtuluş Yolu'nda kutladı.

Gökhan İÇKİLLİ- Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesini Kurtuluş Yolu'nda kutladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Samsun'da partililer sokaklara döküldü. Erdoğan’ın başkan olmasına sevinen vatandaşlar kutlamaları ilk olarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezin’de yaptı. Diğer yandan Samsun’un bir çok yerinde silah atarak ve arabalarla konvoy oluşturarak kutlamalar yapıldı. Ardından vatandaşlar ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti Milletvekili adayları Kurtuluş Yolu'nda buluştu. Burada vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Biz de Samsun’a karşı borcumuzu ve üzerimize düşeni elbette yapacağız. Samsun yarından itibaren Türkiye'nin aydınlık geleceğinde en önde yürümeyi hak etmiştir" dedi.

Kutlamalar daha sonra havai fişek gösterisinin ardından son buldu.

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