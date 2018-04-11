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Samsun TSO’da görev dağılımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın(TSO) yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek aralarında görev dağılımı yaptı.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle birlikte üçüncü kez TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek güven tazeleyen Salih Zeki Murzioğlu, yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Samsun TSO’da görev dağılımı yapıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın(TSO) yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek aralarında görev dağılımı yaptı.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle birlikte üçüncü kez TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek güven tazeleyen Salih Zeki Murzioğlu, yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Murzioğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Hızır, Kadir Beytekin, Yiğit Tören, Oğuzhan Serinkaya, Ayhan Çakır, Fahri Eldemir, Zafer Dilmen, Kerem Tüfekçi, Erkan Malkoç ve Muzaffer Öztel katıldı. Seçimlerin ardından ilk kez bir araya gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu toplantısına, Meclis Başkanı Haluk Akyüz de katıldı. Toplantıda, ayrıca görev dağılımı da gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmede, Süleyman Hızır ve Kadir Beytekin Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, Yiğit Tören ise yeni yönetimde yine Sayman Üye olarak görev aldı. Bu arada, yeni oluşan Mevzuat Komisyonu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Disiplin Kurulu Üyeleri de, Samsun TSO’nun yeni Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

“Güvene layık olacağız”
Verilen güvene layık olmaya çalışmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “İnşallah bizi bu makamlara tekrar layık görenlere karşı mahcup olmayacağız. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde, faaliyetlerimizde bizlerin yanında olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yine tüm kesimle uyumlu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Amacımız, Samsun’a hizmet etmek. Yeni dönemde de beraberliğimizi muhafaza edip, güçlendirerek Samsunumuza daha verimli çalışmalar sunmaya çalışacağız. Biz güçlü ve geniş bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece önümüzdeki tüm engeller kalkacaktır. Bu çatı altında her zaman ifade ettiğim gibi, bu güzel şehrimizi layık olduğu yere taşımak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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