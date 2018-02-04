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Samsun Valisi Kaymak, aracıyla kara saplanan bir vatandaşa yardım etti

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 00:32 | Son Güncelleme

SAMSUN Valisi Osman Kaymak, otomobili kara saplanan bir vatandaşa yardım etti.

Samsun Valisi Kaymak, aracıyla kara saplanan bir vatandaşa yardım etti

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, otomobili kara saplanan bir vatandaşa yardım etti. Makam aracından inen Vali Kaymak, karda kalan aracı itekleyerek vatandaşa yardımcı oldu.
İlçeye bağlı Nebiyan Doğa ve İzci Kampı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Kaymak, burada kara saplanan ve yolda kalan bir vatandaşa da yardım etti. Makam aracından inerek karda kalan aracı iterek vatandaşa yardımcı olan Vali Kaymak, daha sonra ziyaretlerine devam etti.

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Samsun Valisi Kaymak, aracıyla kara saplanan bir vatandaşa yardım etti

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