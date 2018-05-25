Samsun ve Tokat'ta acemi askerler yemin etti

SAMSUN/TOKAT (AA) - Samsun ve Tokat'ta acemi eğitimini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda, 1998/2 tertip er erbaş, birinci kademe 371 jandarma er ve erbaş olmak üzere bin 100 asker için yemin töreni düzenlendi.

Askerlerin yemin etmesinin ardından birliğe erken teslim olanlar yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan babalara katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canlarını vermeye yemin eden Mehmetçik'in yeminine sadık kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Türk askeri olmanın onur olduğunu vurgulayan Üstün, "Askerlik göreviniz, ileride çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Silahlı Kuvvetlerimiz, en genç Mehmetçikleri olan sizlere güveniyor. İyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Tören, resmi geçidin ardından askerlerle ailelerin kucaklaşmasıyla sona erdi.