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Samsun ve Tokat'ta acemi askerler yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

Samsun ve Tokat'ta acemi askerler yemin etti

SAMSUN/TOKAT (AA) - Samsun ve Tokat'ta acemi eğitimini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda, 1998/2 tertip er erbaş, birinci kademe 371 jandarma er ve erbaş olmak üzere bin 100 asker için yemin töreni düzenlendi.

Askerlerin yemin etmesinin ardından birliğe erken teslim olanlar yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan babalara katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canlarını vermeye yemin eden Mehmetçik'in yeminine sadık kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Türk askeri olmanın onur olduğunu vurgulayan Üstün, "Askerlik göreviniz, ileride çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Silahlı Kuvvetlerimiz, en genç Mehmetçikleri olan sizlere güveniyor. İyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Tören, resmi geçidin ardından askerlerle ailelerin kucaklaşmasıyla sona erdi.

- Tokat

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevlerini yapan 1998/2/1 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 48. Piyade Er Eğitim Alayının tarihçesi okundu.

Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, burada yaptığı konuşmada, edilen yemin ile askerlerin Türk milletine sadakatle hizmet, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceklerini, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan ettiğini anlattı.

Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimi tamamlayan bin 600 er ve 377. kısa dönem 60 er ant içti.

Spor dallarında dereceye giren askerlere Vali Ömer Toraman, Biçeroğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan tarafından hediyeler verildi.

Törene Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.

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