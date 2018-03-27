HABER

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

    AMANOS ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Hatay'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

AMANOS ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hatay'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İstanbul'da yaşayan babası taksi şoförü olan Sebahattin ve annesi Nazmiye Tokur ile Ankara'da bulunan şehit eşi Melike Tokur'un (25) Samsun'a gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Şehit için yarın Salıpazarı Fatih Camii’nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni yapılacağı ardından cenazesinin Kalfalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

SAMSUN'A 5 GÜN SONRA İKİNCİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Öte yandan 5 gün önce Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 savaş uçağında Samsunlu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy (32) şehit olmuştu. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı. Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un acı haberiyle Samsun'a 5 gün arayla ikinci defa şehit ateşi düştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.