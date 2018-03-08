Samsun'da 11 yıldır aranan kişi yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen noktalarda uygulama başlattı.
Ekipler, mühür bozma, yaralama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş 4 yıl hapis ile 4 bin lira para cezası bulunan Şerif D'yi yakaladı.
2007 yılından itibaren yakalama kararı bulunan Şerif D, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Atilla Taş'a hapis cezası!
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı
Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!
Erdoğan sert çıktı: Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili...
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
Genç mühendisin korkunç sonu!
Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak
Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum