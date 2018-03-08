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Samsun'da 11 yıldır aranan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Samsun'da 11 yıldır aranan kişi yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen noktalarda uygulama başlattı.

Ekipler, mühür bozma, yaralama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş 4 yıl hapis ile 4 bin lira para cezası bulunan Şerif D'yi yakaladı.

2007 yılından itibaren yakalama kararı bulunan Şerif D, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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