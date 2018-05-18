Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü" yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan grup, İstiklal Caddesi-Cumhuriyet Meydanı güzergahından Kurtuluş Yolu'na kadar, fenerler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın yanı sıra Atlı Spor Kulübü sporcularının at üstünde eşlik ettiği yürüyüşe, yurdun çeşitli kentlerinden gelen 500 izci ve yaklaşık 300 kişilik halk oyunları ekibi de destek verdi.

Bando eşliğinde marşlar söylenen yürüyüşte, önceden belirlenen alanlarda duran katılımcılar, halk oyunları ekiplerince düzenlenen gösterileri izledi.

Yürüyüşe katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, büyük bir coşku ile 'Fener Alayı' yürüyüşü yaptıklarını belirterek, "Gerçekten yoğun bir katılımla 'İlkadım Şehri' olduğumuzu tüm Türkiye'ye gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'nin değişik illerinden misafirlerin de yürüyüşe katıldığını aktaran Kaymak, "Samsunlu, Cumhuriyetine sahip çıkıyor, Samsunlu birlik ve beraberliğini gösteriyor. Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta, Cumhuriyetine sahip çıkıyor, endişeye mahal yok." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

