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Samsun'da 1919 kişilik koro marşları seslendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

İldeki okullardan 73 müzik öğretmeninin yönetiminde 1919 öğrenciden oluşan koro, askeri bando eşliğinde marş ve şarkılar söyledi

Samsun'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile 60 okuldan 73 müzik öğretmeninin gözetiminde bir araya gelen 1919 lise ve ortaokul öğrencisi, marşları ve şarkıları coşkuyla seslendirdi.

Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99'uncu yılı nedeniyle Samsun'da anlamlı bir koro oluşturuldu.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ilk konserini askeri bando eşliğinde veren 1919 Çocuk ve Gençlik Korosu'na vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

"Bir Başkadır Benim Memleketim", "Gençlik Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Mülkiye", "Atatürk Çocukları", "19 Mayıs" marşlarını seslendiren öğrenciler ayakta alkışlandı.

Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Etik, Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başladığını hatırlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm Türk halkı binlerce yıllık varoluş savaşını bir kere daha kazandı. Bu destandan 99 yıl sonra bugün, biz Samsunlu müzik öğretmenleri olarak atalarımıza vefa borcumuzu yerine getirmek için Bir Adım Yeter Projesi kapsamında 1919 kişilik çocuk ve gençlerden oluşan koromuzu oluşturduk." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ise 1919 kişilik koro ile rekor denemesi yaptıklarını belirterek, ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.

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