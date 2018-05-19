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Samsun'da 1919 metrelik dev Türk bayrağı dalgalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 99’uncu yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 1919 metrelik dev Türk bayrağı ile birlikte ‘Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 99’uncu yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 1919 metrelik dev Türk bayrağı ile birlikte ‘Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği yürüyüşte, 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Atakum İlçesi Ömürevleri mevkii Çobanlı İskelesi önünden başlayan yürüyüş, Mimar Sinan Mahallesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde son buldu. Yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik havai fişek gösterileri, dans gösterileri ve mini konserle son buldu.

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Samsun'da 1919 metrelik dev Türk bayrağı dalgalandıSamsun'da 1919 metrelik dev Türk bayrağı dalgalandı
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