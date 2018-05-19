Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesinin 99. yılı dolayısıyla kentte, "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.
Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü" boyunca öğrenciler ve vatandaşlar çeşitli marşlar seslendirdi.
Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi önünde sona eren yürüyüşte, vatandaşlar sağanak yağışa rağmen 1919 metrelik Türk bayrağını açtı.
Çevrede bulunan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.
Etkinlik Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasının mini konseri ile sona erdi.
Yürüyüşe Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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