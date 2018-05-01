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Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Aylin Özlü'nün (44) kullandığı 55 AIB 59 plakalı otomobil, Samsun-Sinop Karayolu Taflan mevkisindeki kavşakta, Mutluay Bilgen (21) idaresindeki 55 JY 777 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Özlü'nün çocukları Ahmet Burak (6) ve İpek Özlü (17) ile Türkan Polat (68) yaralandı.

Yaralı sürücüler kentteki bir özel hastaneye, ağır yaralanan Burak ve Özlü ile Polat ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İpek Özlü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Atakum ölü Samsun trafik kazası yaralı

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