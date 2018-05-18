HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Samsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:05 | Son Güncelleme

SAMSUN’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü’ Samsun Valiliği'nin ilk belirlediği tarih ve saatte düzenlendi.

Samsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü’ Samsun Valiliği'nin ilk belirlediği tarih ve saatte düzenlendi. Yürüyüşte Vali Osman Kaymak, “Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta Cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yok” dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri, izciler, sporcular, belediye bandosu, mehteran takımları, ritim grupları ve yaklaşık 4 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.
Yürüyüşe İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkiinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve akabinde valilik önüne kadar yürüdü. Kortejde zaman zaman halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Ayrıca Samsun Atlı Spor Kulübü’nün 4 sporcusu da yürüyüşe atlarıyla birlikte katıldı. Atlı sporcular büyük ilgi gördü. Öğrenciler ise bando eşliğinde marşlar söyledi. Katılımcılar yürüyüşte meşaleleriyle birlikte yer aldı.
'SAMSUN CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIKIYOR, ENDİŞEYE MAHAL YOK'
Yürüyüş sonunda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Şuan Samsun’da büyük bir coşku var. Bütün Samsunlu vatandaşlarımız genci, yaşlısı, kadını, çocuğuyla beraber büyük bir coşku ile fener alayını yapıyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten yoğun bir katılımla ilkadım şehri olduğumuzu, Cumhuriyete sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Bu yönüyle ben yürüyüşe katılan, fener alayına katılan bütün vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin değişik illerinden de misafirlerimiz var. Samsunlu cumhuriyetine sahip çıkıyor. Samsunlu birlik ve beraberliği gösteriyor. Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yok. 3-4 bin kişilik coşkulu bir şekilde fener alayı yapıyoruz. Gerçekten yürüyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşüSamsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşüSamsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşüSamsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşü

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttuBM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

Irak’ta üç ayrı noktada patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Irak’ta üç ayrı noktada patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.