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Samsun'da 6 yaşındaki çocuk sokakta oynarken vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Samsun'da 6 yaşındaki çocuk sokakta oynarken vuruldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alanın bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Gürkan T. (20) ve Sebahattin Ş. (20) bir kişiye tabancayla ateş etti. Bu sırada seken kurşun yol kenarından oynan 6 yaşındaki Umut Sezer A'nın kafasına isabet etti.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüphelilerin dolmuşa binerek uzaklaştığını tespit eden polis ekipleri, zanlıları Asri Mezarlık mevkisinde tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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