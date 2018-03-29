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Samsun'da 7. kattan düşen yaşlı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Samsun'da 7. kattan düşen yaşlı kadın öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Unkapanı Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Zekiye Güven (98), balkondan bakarken dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Zekiye Güven, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güven'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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