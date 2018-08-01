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Samsun'da 70 yaşındaki kişinin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, ilçede, araçla yanından geçerken üzerine su sıçratılan, bu duruma tepki gösterdiği için araçtan inen kişi tarafından darbedilen 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti

Samsun'un Bafra ilçesinde Kaymakam Ali Fuat Türkel, darp edilen 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Araçla yanından geçerken üzerine su sıçratılan, bu duruma tepki gösterdiği için araçtan inen kişi tarafından darbedilen Yılmaz'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kaymakam Türkel, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Adaletin, olayla ilgili şüphelilerin peşinde olduğunu belirten Türkel, şüphelilerden Ç.Y.D'nin, Eskişehir'de takip sonucu yakalandığını, diğer şüphelinin de en kısa sürede yakalanacağına inandığını vurguladı.

Sebahatttin Yılmaz ise Kaymakam Türkel'e ziyareti için teşekkür ederek, adalete güvendiğini ifade etti.

Bafra'nın Çetinkaya Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden geçen aracın Sebahattin Yılmaz'ı ıslatması üzerine Yılmaz bu duruma tepki göstermiş, araçtan inen kişi yaşlı adamı darbettikten sonra, otomobili kullanan arkadaşının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine söz konusu iki kişi gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden Ç.Y.D. (36), Eskişehir Çarşı Polis Merkezine teslim olmuştu.

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