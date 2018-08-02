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Samsun'da 70 yaşındaki kişinin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:08 | Son Güncelleme

Bafra ilçesinde Sebahattin Yılmaz'ın darbedilmesine ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde araçla yanından geçerken üzerine su sıçrattıkları 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı darbeden şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yılmaz'ın darbedilmesiyle ilgili kamera görüntülerinin basında yer almasının ardından haklarında yeniden gözaltı kararı verilen ve Eskişehir'de yakalanan Çağatay Y.D. ile Ankara Adliyesine teslim olan Cemal İ'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alındı.

Şüpheliler, mağdur Yılmaz'a karşı iştirak halinde, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik" kasten yaralama suçundan tutuklanmaları talebiyle Bafra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yaralama olayını fiilen gerçekleştiren Cemal İ, üzerine atılı suçtan tutuklandı, şüpheli Çağatay Y.D. hakkında ise adli kontrol tedbirine karar verildi.

Öte yandan, Cemal İ'nin ifadesinde, olayın ardından çağrılmaları üzerine Bafra'da jandarmaya giderek ifade verdiklerini belirterek, "Jandarmaya gittiğimizde olayın görüntüleri jandarmanın elinde yoktu. Bizden sadece, hastaneden gelen adli rapora göre şahsın darbedildiğini belirterek beyanlarımızı aldılar. Bizi aracın plakasından tespit etmiş olabilirler. İfade verdikten sonra evime gittim." dediği öğrenildi.

Bafra'nın Çetinkaya Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden geçen aracın ıslatması üzerine Sebahattin Yılmaz duruma tepki göstermiş, araçtan inen kişi yaşlı adamı darbettikten sonra otomobili kullanan arkadaşının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri sonrası serbest bırakılmış, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kamera görüntülerinin yayımlanmasının ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.

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