Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 24 Temmuz'da, Ç.D. ile arkadaşı C.İ'nin içerisinde bulunduğu otomobil, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden S.Y'yi ıslattı.
S.Y'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine araçtan inen C.İ, yaşlı adamı darbettikten sonra arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine gözaltına alınan Ç.D. ile C.İ, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
S.Y'nin darbedildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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