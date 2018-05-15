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Samsun'da 76 akülü engelli aracı, sahiplerine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Canik Belediyesi ile Hollanda’da yaşayan hayırseverler Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun'un işbirliğinde temin edilen 76 akülü engelli aracı Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törenle sahipleriyle buluştu.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Canik Belediyesi ile Hollanda’da yaşayan hayırseverler Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun'un işbirliğinde temin edilen 76 akülü engelli aracı Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törenle sahipleriyle buluştu.

Canik Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Hollanda'da yaşayan hayırsever vatandaşlar Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun'un koordinatörlüğünde, bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen proje kapsamında alınan 76 akülü engelli aracının teslimi için tören düzenlendi. Dünya Engelliler Haftası kapsamında, Canik Belediyesi önündeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, engelsiz bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Genç, "Bize göre insanlar değil, şehirler engellidir. Bu anlayışla engelli insanlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yönde yaptığımız tüm binalarımızı engelli vatandaşlarımızın istifade edeceği şekilde dizayn ediyoruz. Başta hizmet binamız olmak üzere bütün kültür, eğitim, spor tesislerimizden engelli kardeşlerimiz yararlanabilmektedir. Bunun yanında Engelli Koordinasyon Birimi kurduk ve Engelsiz Kafe Park yaptık" dedi.

Proje Koordinatörleri Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun da projenin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini belirterek, kendilerine destek veren Canik Belediye Başkanı Osman Genç'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Genç, Hollanda'da yaşayan hayırsever Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun'un girişimiyle alınan ve Canik Belediyesi tarafından Samsun'a getirilen akülü araçları, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim etti.

Törene Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, TSE İl Müdürü Erol Kargı, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşların aileleri de katıldı.

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