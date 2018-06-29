Samsun'da AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı

Samsun'da, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde geçersiz sayılan oylara yaptığı itiraz sonucu 100 oy geçerli sayıldı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, partinin il yönetiminin, geçersiz olarak kayıtlara giren oylar sebebiyle Cumhurbaşkanlığı için 23 bin 442, milletvekilliği için 21 bin 263 oyun yeniden sayılması için itirazda bulunduğu hatırlatıldı.
Kentteki 17 ilçede yapılan itirazın 16 ilçede kabul gördüğü ve oyların tekrar sayıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan sayımlardan anlaşıldığı kadarıyla geçersiz oyların özellikle yaşlı seçmenlerimizin Cumhurbaşkanımıza oy vermekle yetinip, milletvekili seçimi oy pusulasına oy vermeyi atlamalarından veya ittifak dışı partilerden tercihler yapılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Toplamda yüz kadar geçersiz oyun geçerli hale gelmesi sağlanmıştır. Yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarının tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."
Samsun'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 5, CHP 2, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
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