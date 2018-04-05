HABER

Samsun'da araçtan hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

İki araçtan içinde 5 bin lira bulunan çanta ile iki cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Samsun'da, araçtan hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir otomobilin camının kırılıp içinde 5 bin lira bulunan çantanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir otomobilden aynı yöntemle iki cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızlığı İsmail Çelebi'nin (33) gerçekleştirdiğini belirleyen polis, zanlıyı Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırıAtatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu otodan hırsızlık Samsun

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.