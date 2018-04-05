Samsun'da araçtan hırsızlık iddiası

Samsun'da, araçtan hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir otomobilin camının kırılıp içinde 5 bin lira bulunan çantanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir otomobilden aynı yöntemle iki cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Hırsızlığı İsmail Çelebi'nin (33) gerçekleştirdiğini belirleyen polis, zanlıyı Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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