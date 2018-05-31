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Samsun'da aranan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

Samsun'da aranan 3 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Ekipler, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Mustafa C'yi (47) gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise Reşadiye Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada bir otomobili durdurmak istedi.

Kaçan aracı kovalamaca sonucu durduran ekipler, şüpheli Aykut Ö'nün üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 9 hap ele geçirdi. Silahla yaralama suçundan aranan Aykut Ö. Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Narkotik ekipleri uygulamada, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 ay hapis cezası ile tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından 6 arama kaydı bulunan Mücahit A'yı da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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