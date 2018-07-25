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Samsun'da banka ATM'sinden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

Samsun'da banka ATM'sinden hırsızlık iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir bankanın ATM'sinden bin 630 lira bozuk para bulunan kutuyu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ında bir bankanın merkez şubesinde ATM'nin arka kısmındaki kapağın sökülerek içerisindeki bozuk para bulunan kutunun çalındığını gören görevliler durumu polise bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu, ATM ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelinin İ.A. (42) olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi Atakum ilçesinde belirlenen adreste gözaltına aldı.

Ele geçirilen bin 630 lira bozuk para ve kutu bankaya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ATM İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ilkadım Samsun

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