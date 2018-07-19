Samsun'da bariyerlere çarpan otomobilin alev alması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarparak alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Kazanın ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ünal, kardeşi Mustafa ve amcasının oğlu Mustafa Dursun'un cenazeleri, akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesine getirildi.
Avdan Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan namazın ardından cenazeler, aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Dursun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve vatandaşlar katıldı.
Ünal Dursun idaresindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, çarpmanın şiddetiyle LPG tankının patlaması sonucu alev alan araçtaki Ünal ve kardeşi Mustafa ile amcasının oğlu Mustafa Dursun olay yerinde yaşamını yitirmişti.
- Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
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