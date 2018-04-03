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Samsun’da “Benim Kahramanım” sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Samsun’da ortaokulu öğrencileri tarafından “Benim Kahramanım” adlı sergi açıldı.Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en çok tercih edilen alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza, ortaokul öğrencilerinin "Benim Kahramanım" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.İlkadım Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Maarif Hareketi kapsamında kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla Piazza AVM‘de düzenlenen “Benim Kahramanım” adlı sergi, Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve Türkçe Öğretmeni Sinem Karakuş, Resim Öğretmeni Hülya Şahin Kazancıoğlu, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nilay Tural, Rehber Öğretmen Bahar Karaosmanoğlu, Matemetik Öğretmeni Gökçe Zerey ve Müdür Yardımcısı Melek Dirican Üner tarafından hazırlandı.Kitap kahramanlarının kuklalarının, kitaplarının ve afişlerinin öğrenciler tarafından tasarlandığı sergide ayrıca kitap kahramanlar öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Samsun’da “Benim Kahramanım” sergisi

Samsun’da ortaokulu öğrencileri tarafından “Benim Kahramanım” adlı sergi açıldı.
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en çok tercih edilen alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza, ortaokul öğrencilerinin "Benim Kahramanım" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.
İlkadım Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Maarif Hareketi kapsamında kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla Piazza AVM‘de düzenlenen “Benim Kahramanım” adlı sergi, Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve Türkçe Öğretmeni Sinem Karakuş, Resim Öğretmeni Hülya Şahin Kazancıoğlu, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nilay Tural, Rehber Öğretmen Bahar Karaosmanoğlu, Matemetik Öğretmeni Gökçe Zerey ve Müdür Yardımcısı Melek Dirican Üner tarafından hazırlandı.
Kitap kahramanlarının kuklalarının, kitaplarının ve afişlerinin öğrenciler tarafından tasarlandığı sergide ayrıca kitap kahramanlar öğrenciler tarafından canlandırıldı. Sergide Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Keloğlan, Nasrettin Hoca’dan ve Ömer Seyfettin’e birçok kahraman öğrencilerin canlı anlatımı ile tanıtıldı.
Sergi, 4 Nisan’a kadar Piazza AVM’de gezilebilecek. Geçen yıl da İlkadım Atatürk Ortaokulu öğrencileri kitap okuma alışkanlığını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Kitaplarla Hayat Buluyorum" adlı sergiyi gerçekleştirmişti.

Samsun’da “Benim Kahramanım” sergisi

Samsun’da “Benim Kahramanım” sergisi

Samsun’da “Benim Kahramanım” sergisi

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