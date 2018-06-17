Samsun'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Eyüp Kırımlı'nın kullandığı 52 DB 511 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunda, Mehmet S. idaresindeki 68-00 13 041 plakalı biçerdöver ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Sezai Köse (31) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Kırımlı ile bu araçtaki Ufuk Türk (28) ve Uğur Akar (30) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Biçerdöver sürücüsü Mehmet S. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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