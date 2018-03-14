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Samsun'da bin 200 öğrenci aynı anda kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

Kentte okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Samsun için okuma vakti projesi" kapsamında, bin 200 öğrenci caddede aynı anda 10 dakika kitap okuyarak kampanyaya destek verdi - Öğrenciler kabülünün 97. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Marşı'nı da okudu

Vatandaşlar arasında okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Samsun için okuma vakti projesi" kapsamında öğrenciler, caddede aynı anda kitap okudu.

Samsun Valiliğinin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Şubat'ta hayata geçirilen projeye öğrenci ve veliler ilgi gösteriyor.

Proje, sosyal medyadan da "Samsun için okuma vakti" ve "Samsun okuyor" etiketleriyle destek buluyor.

Bu kapsamda İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe il genelindeki 12 okuldan bin 200 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 10 dakika boyunca kitap okuyarak projeye destek verdi.

Öğrenciler, kitap okuduktan sonra etkinliği İstiklal Marşı'nı söyleyerek tamamladı.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle kitap okumaya dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kitap okumanın önemini öğrencilerimize ve topluma vurgulamak istiyoruz. Aynı zamanda da İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97. yılını anmak istedik." dedi.

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