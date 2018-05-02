Samsun'da bir kişi ölü bir kişi yaralı halde bulundu

Samsun'un Kavak ilçesinde bıçaklanan bir kişi ölü, bir kişi de yaralı halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, kullanılmayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kavak İstasyon Şefliği binasında 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Polisin yaptığı incelemede, bıçaklanan Serkan Akyol'un (23) yaşamını yitirdiği, Serkan Sayım'ın (21) ise yaralandığı belirlendi.
Sayım, 112 Acil Servis ekibince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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