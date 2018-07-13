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Samsun'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Samsun'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ulugazi Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki apartmanda silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girdiğinde Burak Avcı'nın (24) silahla vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri, karnından vurulan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Avcı'nın cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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ilkadım Samsun silahla vurulma

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