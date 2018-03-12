HABER

Samsun’da "Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Samsun’da Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde 14-18 Mart tarihleri arasında "Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi" ile büyük zaferi ziyaretçilerine yeniden yaşatacak.Dünya tarihinin en önemli destanlarından biri olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, 103 yılında Yeşilyurt AVM’de yeniden hayat buluyor.

Samsun’da Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde 14-18 Mart tarihleri arasında "Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi" ile büyük zaferi ziyaretçilerine yeniden yaşatacak.
Dünya tarihinin en önemli destanlarından biri olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, 103 yılında Yeşilyurt AVM’de yeniden hayat buluyor. Türk tarihinin eşi benzeri görülmemiş kahramanlık hikayelerinin yaşandığı Çanakkale Savaşları’nın sonsuza kadar hatırlanması ve yeni yetişen nesillere Çanakkale ruhunu aktarmak ve bu ruhun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan sergide, orijinal harp malzemeleri, kişisel objeleri, görselleri, bu büyük zaferin izlerini ziyaretçilerine yeniden yaşatacak. 5 gün sürecek "Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi" ile Çanakkale’de yüz binlerce düşman askerine karşı direnen ve vatanının bir karış toprağı için canı pahasına savaşan Türk askerinin kahramanlık hikayeleri anlatılacak. Türk askerinin Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlığını ve onurlu mücadelesini tekrar yaşatıldığı sergide, savaşta kullanılan mayınlardan, mermilere, silahlardan, mektuplara kadar kahramanlık destanının her anına tanık olabilecek, bu büyük zaferi yeniden yaşayacaklar.
20 camekan içerisinde Çanakkale Savaşı zamanında kullanılmış orijinal objeleri ve savaşı anlatan 20 pano ile birlikte görücüye çıkacak olan sergi 1915 tarihini ve zorluklarını anlatılıyor. Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde bu şanlı zafere tanıklık etmiş olan eşsiz koleksiyonu görmek isteyen tüm ziyaretçiler, 18 Mart Pazar gününe kadar Yeşilyurt AVM’yi ziyaret edebilir. Detaylı bilgi ve yapılan etkinliklere Facebook, Twitter ve instagram sayfalarından ulaşılabilir.

Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hentbol takımı Büyükşehir Belediyesi Ankara maçına hazırlanıyor

Hentbol takımı Büyükşehir Belediyesi Ankara maçına hazırlanıyor

Kocaeli Ticaret Odası yönetimi Başkan Ayaz’ı ziyaret etti

Kocaeli Ticaret Odası yönetimi Başkan Ayaz’ı ziyaret etti

Hentbol takımı Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Hentbol takımı Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Didim’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul ediliş yıldönümü etkinliği

Didim’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul ediliş yıldönümü etkinliği

Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı

Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı

Engellileri hayata bağlamak için işbirliği protokolü

Engellileri hayata bağlamak için işbirliği protokolü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.