Samsun’da Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde 14-18 Mart tarihleri arasında "Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi" ile büyük zaferi ziyaretçilerine yeniden yaşatacak.

Dünya tarihinin en önemli destanlarından biri olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, 103 yılında Yeşilyurt AVM’de yeniden hayat buluyor. Türk tarihinin eşi benzeri görülmemiş kahramanlık hikayelerinin yaşandığı Çanakkale Savaşları’nın sonsuza kadar hatırlanması ve yeni yetişen nesillere Çanakkale ruhunu aktarmak ve bu ruhun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan sergide, orijinal harp malzemeleri, kişisel objeleri, görselleri, bu büyük zaferin izlerini ziyaretçilerine yeniden yaşatacak. 5 gün sürecek "Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi" ile Çanakkale’de yüz binlerce düşman askerine karşı direnen ve vatanının bir karış toprağı için canı pahasına savaşan Türk askerinin kahramanlık hikayeleri anlatılacak. Türk askerinin Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlığını ve onurlu mücadelesini tekrar yaşatıldığı sergide, savaşta kullanılan mayınlardan, mermilere, silahlardan, mektuplara kadar kahramanlık destanının her anına tanık olabilecek, bu büyük zaferi yeniden yaşayacaklar.

20 camekan içerisinde Çanakkale Savaşı zamanında kullanılmış orijinal objeleri ve savaşı anlatan 20 pano ile birlikte görücüye çıkacak olan sergi 1915 tarihini ve zorluklarını anlatılıyor. Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde bu şanlı zafere tanıklık etmiş olan eşsiz koleksiyonu görmek isteyen tüm ziyaretçiler, 18 Mart Pazar gününe kadar Yeşilyurt AVM’yi ziyaret edebilir. Detaylı bilgi ve yapılan etkinliklere Facebook, Twitter ve instagram sayfalarından ulaşılabilir.