Samsun’da çifte şehit acısı

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 11 askerden 2’sinin Samsunlu olduğu ortaya çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 22. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışma sonucunda 9 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Düşen Atak helikopterindeki şehit olan 2 askerle birlikte bugünkü operasyonlarda toplam şehit sayısı 11 oldu.
Şehitlerden ikisinin Samsunlu olduğunun açıklanmasıyla iki eve ateş düştü. Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın Samsun’un Çarşamba ilçesi, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ise Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı.
Davutoğlu şehit ailesine taziyede bulundu
Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoglu, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte, Afrin’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehitler son yolculuğuna uğurlanacak
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi Pazar günü Havza ilçesi Kevser Camisi’nde öğle namazını müteakip, Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın cenazesi ise yine Pazar günü Çarşamba ilçesi Epçeli Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.
Türkiye şehitlerine ağlıyor
ABD'den İsrail'e destek açıklaması
Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü
Sınırda büyük hareketlilik
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!
Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var
Korkunç ölüm! Vahşi hayvanlar saldırdı...
Meral Akşener'den sert çıkış: Dünyayı hepinize dar ederim
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum