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Samsun’da çifte şehit acısı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 00:47 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 11 askerden 2’sinin Samsunlu olduğu ortaya çıktı.Zeytin Dalı Harekatı’nın 22.

Samsun’da çifte şehit acısı

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 11 askerden 2’sinin Samsunlu olduğu ortaya çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 22. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışma sonucunda 9 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Düşen Atak helikopterindeki şehit olan 2 askerle birlikte bugünkü operasyonlarda toplam şehit sayısı 11 oldu.
Şehitlerden ikisinin Samsunlu olduğunun açıklanmasıyla iki eve ateş düştü. Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın Samsun’un Çarşamba ilçesi, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ise Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı.

Davutoğlu şehit ailesine taziyede bulundu
Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoglu, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte, Afrin’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehitler son yolculuğuna uğurlanacak
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi Pazar günü Havza ilçesi Kevser Camisi’nde öğle namazını müteakip, Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın cenazesi ise yine Pazar günü Çarşamba ilçesi Epçeli Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Samsun’da çifte şehit acısı

Samsun’da çifte şehit acısı

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