Samsun’da çifte şehit acısı

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 11 askerden 2’sinin Samsunlu olduğu ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 22. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışma sonucunda 9 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Düşen Atak helikopterindeki şehit olan 2 askerle birlikte bugünkü operasyonlarda toplam şehit sayısı 11 oldu.

Şehitlerden ikisinin Samsunlu olduğunun açıklanmasıyla iki eve ateş düştü. Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın Samsun’un Çarşamba ilçesi, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ise Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı.

Davutoğlu şehit ailesine taziyede bulundu

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoglu, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte, Afrin’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.