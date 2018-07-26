Samsun'da cinayet

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Fatih Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halindeki bir firmada çalıştığı öğrenilen Arif Özmen'in yanına gelen Ahmet Ş, Özmen'e tabancayla ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Ahmet Ş, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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