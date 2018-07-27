Samsun'da cinsel istismar iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.D.'nin kullandığı 55 ASC 53 plakalı otomobil, Kavak mevkisinde devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 16 yaşındaki kız çocuğu, kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekiplerine sürücü ve yanındaki bir kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine polis, sürücü M.D.'yi gözaltına aldı.

Diğer şüpheli E.C. ise Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

