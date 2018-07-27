Samsun'da cinsel istismar iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.D.'nin kullandığı 55 ASC 53 plakalı otomobil, Kavak mevkisinde devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 16 yaşındaki kız çocuğu, kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekiplerine sürücü ve yanındaki bir kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Bunun üzerine polis, sürücü M.D.'yi gözaltına aldı.
Diğer şüpheli E.C. ise Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!
Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum