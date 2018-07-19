Samsun'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara karayolu Havza Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Mehmet Uzun (58) idaresindeki 55 SA 055 plakalı cip ile karşı yönden gelen Fatih Yaman'ın (22) kullandığı 55 H 3152 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Fırat (20) ve Mehmet Zeybek (27), Selim (34) ve Murat Korkmaz (58) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Fatih Yaman, Murat Korkmaz ve Mehmet Uzun, Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

