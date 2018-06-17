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Samsun'da çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Canik ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı

Samsun'da, çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesinin Yavuzselim Mahallesi'nde, 10 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde, 13 yaşındaki Berkan Bozdağ'a misafirliğe gittiği halasının evinin önünde otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bozdağ, bir özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Berkan Bozdağ, tedavi gördüğü hastanede 13 Haziran'da yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için yürüttükleri çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, görüntülerden tespit ettikleri otomobilin sürücüsü Erdoğan Desteci'yi (36) gözaltına aldı.

Desteci'nin arkadaşı Mehmet A. ifadesinde, aracı kendisinin kullandığını söyleyerek suçu üstlenmek istedi ancak çocuğun öldüğünü öğrenince kendisinin sürücü olmadığını itiraf etti.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Erdoğan Desteci ile suçu üstlenmek isteyen Mehmet A, adliyeye sevk edildi.

Desteci çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Berkan Bozdağ Canik Çocuk tutuklama

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