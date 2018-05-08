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Samsun'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Operasyonda 9'u Irak uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu M.J.S.S, A.A.J.J, A.A.M.M, K.A.R.R, H.A.N.N, O.Y.T.A.S, A.H.A.A, A.Y.H.A, I.Y.A.A.B. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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