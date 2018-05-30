Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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