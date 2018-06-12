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Samsun'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Iraklı zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu Ferhan Mahmood Hadır gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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