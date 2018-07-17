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Samsun'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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