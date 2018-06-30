Samsun'da denize giren anne ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde anne ile oğlu, boğulma tehlikesi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi'nden serinlemek için denize giren Nebahat Ak (40) ile oğlu İhsan Emre Ak (9) bir anda gözden kayboldu.
Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan anne ve oğluna 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nebahat Ak'ın durumun sağlık durumunun iyi olduğu, oğlunun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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