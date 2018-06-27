Samsun'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde serinlemek için deniz giren Yasir Esat Yıldız (10), bir anda gözden kayboldu.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Yıldız'a, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

