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Samsun'da denize giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

Yakakent sahilinden denize giren üniversite öğrencisi Mesut Yılmaz boğularak hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Çamgölü mevkisinde denize giren 22 yaşındaki Mesut Yılmaz, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarının ardından Yılmaz'a sahilin yaklaşık 25 metre ilerisinde ulaşıldı.

Sudan çıkarılarak kıyıda bekleyen 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Samsun Yakakent

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