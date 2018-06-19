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Samsun'da doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı: "Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine, deliller hızlıca toplanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda, olayın nitelikli bir saldırı olduğu anlaşılmıştır"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili, "Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine, deliller hızlıca toplanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda, olayın nitelikli bir saldırı olduğu anlaşılmıştır." bilgisini paylaştı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basında, Samsun'daki özel bir hastanede görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırı ile ilgili çıkan haberler hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

16 Haziran'da bir gece kulübünde başlayıp özel hastanenin acil servisinde devam eden kavgayla ilgili olarak polis tarafından günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısına anında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta delillerin tam olarak toplanmamış olmasından kaynaklanan değerlendirme hatası nedeniyle, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından, şüphelilerin ifadeleri alınarak serbest bırakılmaları konusunda kolluğa talimat verilmiştir. Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine, deliller hızlıca toplanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda, olayın nitelikli bir saldırı olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine derhal şüphelilerin gözaltına alınıp, mevcuttu şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri amacıyla Atakum İlçe Emniyet Müdürüne ve diğer kolluk görevlilerine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bizzat talimat verilmiştir. Adliyede hazır edilen şüphelilerin 3'ü de Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Kasten Yaralama suçlarından tutuklanmışlardır."

Suçun işlenmesinden soruşturmanın tamamlanması sürecine kadar yapılacak bütün adli işlemlerde tek yetkili mercilerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Sulh Ceza Hakimlikleri olduğu bildirilen açıklamada, "Bunun dışında soruşturmada hiçbir kurum, kişi veya organın tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Bahse konu soruşturma da bu ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir. Değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

- Olay

Atakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları özel bir hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım darbedilmişti. Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Gürkan S, Süleyman K. ile daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Yılmaz S. ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

Kavga, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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