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Samsun'da drift yapan araç sahiplerine ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Samsun'da drift yapan araç sahiplerine ceza

Samsun'da, drift yapan ve araçlarını modifiye ettiren araç sahiplerine 81 bin lira ceza kesildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, modifiye edilen ve çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran egzoz takılan araçlar ile kara yolunda tehlikeli şekilde şerit değiştirenlere ve araçlarıyla drift yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde ihlali tespit edilen araç ve sürücülerine idari yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde 443 aracın kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhlal ve eksiklikleri tespit edilen 280 araç ve sürücü hakkında ilgili mevzuat uyarınca toplam 81 bin 622 lira idari para cezası uygulanmıştır. 41 araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilmiş, 16 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuştur.
Aylık kontrol programı çerçevesinde yapılan denetimlerin yanı sıra muhtelif zamanlarda özel denetimler planlanarak, uygulamaya kararlılıkla devam edilecektir."

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para cezası Samsun Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik

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